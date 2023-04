Messmer, le record du monde - Christophe Licata perd tous ses talents de danse !

Au cours de la soirée, Arthur et Messmer se rendent compte que Christophe Licata est très sensible à l'hypnose. Ils décident donc de faire une expérience avec lui : lui faire oublier toutes ses notions de danse. Le danseur emblématique de Danse avec les stars se retrouve perdu et ne sait plus du tout comment faire un seul pas de danse ! Extrait de Messmer, le record du monde