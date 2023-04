Messmer, le record du monde (Partie 1)

Tout au long de la soirée, Messmer va faire des expériences avec les sujets les plus réceptifs à l’hypnose. Qu’ils soient stars, journalistes ou spectateurs dans le public, tous vont perdre le contrôle dans un seul but… celui de nous amuser : fous rires assurés ! Et qui dit soirée exceptionnelle dit dispositif exceptionnel : Karima Charni sera l’envoyée spéciale d’Arthur dans la salle, au plus proche du public pour relater cette aventure hallucinante ! Après plus d’une heure de mise en condition, tout le public du Dôme de Paris sera mis simultanément en état d’hypnose à travers un dernier test de réceptivité. Les personnes hypnotisées seront alors comptabilisées. Et cela sous le regard d’un huissier de justice. Messmer parviendra-t-il à battre ce record du monde ? Une chose est sûre : vous allez être bluffés par ce spectacle totalement dingue ! Et encore plus, si vous ne croyez pas à l’hypnose !