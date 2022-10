Metroland

Cinéma

Angleterre, fin des années 70. Chris, la trentaine passée vit avec Marion et leur enfant à Metroland, la banlieue grise de son adolescence. Toni, son ami d'enfance, ressurgit dans sa vie. Inévitablement, tous deux évoquent leurs vingt ans et leurs vies d'alors … Leur rêve de devenir artiste, les filles, Paris et ses mythes … Inévitablement, Chris se remémore sa liaison intense avec une jeune française, Annick, qui lui ouvrait d'autres horizons.