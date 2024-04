Meurtre au bout du fil

En répondant à un appel provenant du portable de son mari Jeff, Stacey croit entendre une femme se faire tuer. Peu après, on découvre le cadavre de la victime qui s'avère être une connaissance de Jeff. Les indices s'accumulent contre lui et bien qu'il nie toute implication, la confiance de Stacey vacille. Mais quand un deuxième meurtre est commis et que Jeff est arrêté, la jeune femme décide de mener sa propre enquête pour prouver l'innocence de son mari...