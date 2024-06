Meurtre en croisière

Chanteuse à succès, Sadie Woodford hésite à mettre un terme à sa carrière, ne supportant plus la pression et le mode de vie qu'elle implique. Elle décide de faire le point lors d'une croisière avec son agent, ses deux partenaires et amis. Hélas, ce séjour loin des paparazzis prend un tournant inattendu...