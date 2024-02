Meurtre en talons aiguilles

Sadie a enfin décroché le travail de ses rêves : assister Claudia Moreau, ancienne mannequin et star de la mode. Claudia est exigeante, les assistantes ne restent pas très longtemps. Le poste est loin d’être une sinécure d’autant qu’elle reçoit quotidiennement d’étranges appels et des e-mails anonymes, presque menaçants. On la met en garde contre Claudia, qui n’est pas ce qu’elle paraît être. Elle aurait, dit-on, tué sa fille…