Michel Vaillant

Bouleversé par la mort en apparence accidentelle de son ami et co-pilote David, Michel Vaillant, champion incontesté de sport auto, retrouve à l'occasion des 70èmes 24 heures du Mans son rival le plus féroce : l'écurie leader, emmenée par la redoutable Ruth Wong. Pour remporter la course et venger la mort de son ami, Michel Vaillant va relever l'un de ses plus grands défis aussi bien sur la piste qu'en dehors...