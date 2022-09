Jeunesse

Découvrez le monde palpitant de Mighty Express, où locomotives et enfants redoublent d'ingéniosité au cours d'incroyables aventures ! Bienvenue à Rail-Ville ! Dans cet univers ludique et décalé sillonné de voies ferrées, une équipe de trains et leurs meilleurs amis, les enfants Liza, Max, et Nico, réussissent à effectuer des livraisons toutes plus inattendues les unes que les autres. Un matin, c’est un os de dinosaure géant, le lendemain un bébé pieuvre, un autre jour encore des tonnes de pizzas ! A chaque jour sa nouvelle mission passionnante ! Chaque train a son propre rôle, ses propres accessoires et outils. Il y a Nate le rapide, Milo le mécano, Penny la sociable, et le reste de l'équipe.