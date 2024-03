Jeunesse • 3-6 ans

Le Mille Bornes Challenge est la plus célèbre course de Cross Karting pour apprentis pilotes ! Cinq équipes ultra prometteuses s’affrontent et voyagent ensemble aux quatre coins du Monde. Elles vont vivre une cinquantaine de courses trépidantes à travers des régions variées, et une vie de caravane tout aussi remuante !