Mille Bornes Challenge - En toute franchise

Alors que Loops vexe Luna en critiquant une de ses initiatives, Mina lui explique qu’un véritable ami se doit d’être toujours positif et encourageant. Décidé à se rattraper, Loops s’impose de ne plus contredire Luna et d’aller dans son sens quoi qu’elle fasse, même si c’est risqué.