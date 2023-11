Milo - S01 E18 - Milo va en ville

Georges doit aller en ville pour poster une lettre et propose à Milo de l’accompagner. Le père et le fils partent mains dans les mains sur les chemins de la ville et de l’aventure. Dans l’imaginaire de Milo, la ville se transforme en jungle, les grues en girafe, les voitures en fauves… et la traversée nécessite d’être prudent. Mais sur les instructions de son père, Milo saisit rapidement les lois de cette jungle. L’aventure s’effectue dans une dimension tant imaginaire que pédagogique.