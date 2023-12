Mimie Mathy : Grandeur Nature

Documentaire • Famille

Figure emblématique des Restos du Cœur, star de « Joséphine Ange Gardien », comédienne et humoriste iconique, depuis des décennies, Mimie Mathy caracole en tête de tous les sondages de popularité. Mais qui est-elle vraiment ? Comment, depuis son plus jeune âge, a-t-elle triomphé des clichés et, parfois, de la haine ou du mépris pour s’imposer ? Alors qu’elle célèbre ses 40 ans de carrière, la « petite sœur des français » se livre en toute intimité. Entre sa propriété de Vaison-la-Romaine dans les collines de Provence et son appartement parisien, l’artiste ouvre pour la première fois les portes de son quotidien, entourée de ses proches et de l’homme de sa vie, Benoist.