Mimie Mathy Grandeur nature

Depuis des décennies, Mimie Mathy caracole en tête de tous les sondages de popularité. Figure emblématique des Restos du Cœur, star de « Joséphine Ange Gardien » depuis 1997 sur TF1, comédienne et humoriste iconique, qui est vraiment Mimie Mathy ? Comment, depuis son plus jeune âge, a-t-elle triomphé des clichés et, parfois, de la haine ou du mépris pour s’imposer ? Alors qu’elle célèbre ses 40 ans de carrière, la « petite sœur des français » se livre en toute intimité. Entre sa propriété de Vaison-la-Romaine dans les collines de Provence et son appartement parisien, l’artiste ouvre pour la première fois les portes de son quotidien, entourée de ses proches et de l’homme de sa vie, Benoist. Comment cet amour inattendu a-t-il fait basculer le cours de son existence ? Pourquoi Mimie, qui a toujours rêvé d’être mère, s’est-elle construite une famille de cœur à l’ombre des projecteurs ? Témoignages rares de ses intimes et des personnalités qui ont marqué sa vie, images personnelles et archives pour certaines jamais diffusées, coulisses et secrets d’une vie hors-normes, Mimie Mathy se révèle Grandeur Nature. Avec la participation de : Jenifer, Claudio CAPEO, Zazie, Anne MARCASSUS, Jean-Claude CAMUS, Evelyne son amie, Marc-Olivier FOGIEL, Sébastien PAVARD, Isabelle DE BOTTON, Michèle BERNIER, Thierry HECKENDORN, Gilles MERLE, Liane FOLY, Michel DRUCKER, Mathieu DELARIVE, Frédérique et Marie ses soeurs, Mireille IMBAUD, Babeth son amie, Benoist son mari, Philippe BOUVARD, Didier DECOIN, Dominique sa cousine, Laurent BOYER, Line RENAUD, Michel FUGAIN, Stéphanie FUGAIN, Jean-Jacques VANNIER, Alice DONA, Francis PERRIN, Jean-Luc REICHMANN, Lola DUBINI, Nathalie LECOULTRE