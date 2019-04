Les Mini-Ninjas sont de retour dans de nouvelles aventures !

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Dans le « pays sous les nuages », une contrée qui emprunte beaucoup aux paysages sublimes et aux traditions du Japon, six élèves Ninjas s’entrainent dur pour lutter contre le terrible seigneur de la guerre Ashida. Ce dernier ne supporte pas les manifestations de la nature, tant dans le règne animal que végétal, et veut prendre le contrôle du pays. Pour cela, il s’est constitué une armée en transformant des animaux en samouraïs. C’est sa petite fille, Shoko, une guerrière puissante et tout aussi machiavélique que lui, qui met ses plans de conquête à exécution.



Les Mini-Ninjas n’auront de cesse de chercher à libérer les animaux de leurs armures de samouraïs et de faire échouer les projets d’Ashida. Ils auront aussi pour mission de protéger les villageois ainsi que leur camp secret, le Ninja-Raft, des forces ennemies.



Exercés aux arts martiaux, aux techniques de combat Ninja et dotés de pouvoirs magiques, les mini-Ninjas sont toujours prêts à se batte. Ils n’en restent pas moins des enfants qui profitent de la moindre occasion pour s’amuser et chercher à contourner les directives de leur maître Ninja.



Les élèves les plus expérimentés forment un trio, composé de :

-Hiro, l’élève le plus prometteur, toujours accompagné de Fox, son fidèle compagnon renard

-Futo, un costaud au grand cœur, et son inséparable marteau

-Suzume, et sa flûte magique

On verra plus rarement les trois autres élèves du Maître Ninja : Tora, Kunoichi et Shun.







Les Mini Ninjas sont de retour avec de nouvelles aventures dans lesquelles ils vont devoir davantage se dépasser pour venir à bout du terrible Ashida et de son armée de samouraïs !



La saison 2 promet un cocktail explosif : plus d’action, plus d’entraînement Ninja, plus de magie, mais aussi de nouveaux décors dont un nouvel emplacement secret du Ninja-raft à la cime des arbres…



Sans oublier des révélations inédites sur nos héros !