Bains de feu - Mini Ninjas

C’est l’hiver et Ashida a décidé de se faire construire un Onsen (un bain thermal Japonais) sur une des sources d’eau chaude de la région. Pour ce faire, il a créé des ouvriers taillés sur mesure : des Samouraïs munis de six bras, résistants à la chaleur dégagée par les sources et capables d’abattre le travail de dix fantassins ! Mais la source qu’il veut s’approprier est aussi le lieu de baignade hivernale des familles de singes de la vallée. Privés de cette chaleur, les pauvres singes sont condamnés. Pour les sauver, nos héros n'ont qu’une solution : défaire ces monstrueux « Samouraïs Mille-pattes » !