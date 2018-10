Le Bassin des Origines Partie 1 - Mini Ninjas

Ashida n’a plus de magie et nos héros pensent être enfin en vacances. Mais ce qu’ils ignorent, c’est que la perle noire que le Maître a formée en récupérant tous les pouvoirs d’Ashida, doit être détruite. En effet, le rocher et le bouclier sous lesquels il l’a enterrée, n’ont pas suffi à contenir l’énergie maléfique, et pour la détruire définitivement, il faut aussi détruire la magie blanche. Les deux magies ayant été créées ensemble, ce n’est qu’ensemble qu’elles pourraient être détruites et ce, dans le bassin des origines qui se trouve tout au fond du volcan. Pour Hiro et Suzume, ce sacrifice est impensable, et dès lors, ils se mettent en tête d’empêcher le Maître d’arriver à ses fins…