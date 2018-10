Complètement marteau - Mini Ninjas

Alors que les mini-ninjas empêchent une nouvelle fois Ashida de détruire la nature, Shoko subtilise malgré elle le marteau adoré de Futo. Ravi de cette prise dans laquelle il voit une revanche sur le Maître, Ashida va tendre un piège à nos mini-héros bien décidés à récupérer l’arme de leur copain très affecté par la perte de celle-ci. En effet, la masse a une grande importance aux yeux de Futo qui lui attribue un pouvoir magique. A travers de courts flashbacks, nous retrouvons Futo jeune accompagné de son père et découvrons pourquoi un lien privilégié l’unit à son marteau et surtout pourquoi il est aussi déterminé à le récupérer, et enfin si cette arme possède réellement un pouvoir magique.