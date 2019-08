Drôles de Samouraïs - Mini Ninjas

À la forteresse, un mal étrange dérègle certains samouraïs qui deviennent incontrôlable et impossible à libérer. Pour éviter qu’Ashida ne détruise un de ces samouraïs défectueux, Kitsune emmène celui-ci dans une grotte secrète, sorte de refuge qu’il a créé à l’insu de son maître pour abriter ses protégés. Mais le samouraï que Kitsune accompagnait s’échappe dans la forêt et le conduit tout droit aux ninjas, avec qui il est bien obligé de coopérer pour ramener son fugitif à la grotte avant qu’Ashida ne s’en rende compte. Mais tandis que nos héros se mettent en route pour le refuge, le samouraï espion envoyé par Shoko pour suivre Kitsune a eu le temps de découvrir la grotte et de conduire la samouraï dans les environs. Reste à nos ninjas d’imaginer une diversion assez efficace pour semer Shoko et trouver une solution pour libérer ces drôles de samouraïs !