Les Mini-Ninjas sont de retour avec des nouvelles aventures, dans lesquelles ils vont devoir se dépasser davantage pour venir à bout du terrible Ashida et de son armée de samouraïs. Plus d’actions, plus d’entraînement Ninja, plus de magie, des nouveaux décors et enfin des révélations sur nos héros : tel est le cocktail explosif de la saison 2 !