L'Ombre d'un Doute - Mini Ninjas

Les Minis Ninjas sont accusés à tort de saccager le village… En effet, tout ce qu’on perçoit du trio de voleurs c’est des silhouettes qui ressemblent furieusement à celle de nos héros. Et plus les Minis Ninjas s’acharnent à prouver leur innocence, plus ils ont l’air coupable, au point que Nakata et le Maître passent un accord : si Hiro, Suzume et Futo n’arrivent pas à prouver leur innocence avant le coucher du soleil, le Maître et les Minis Ninjas devront quitter le Pays sous les Nuages…