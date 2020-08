La voie du vrai Ninja - Mini Ninjas

Alors que la cueillette des pommes bat son plein au village, Shoko vient piller les récoltes. Déjà sur place, Les Mini-Ninjas combattent la samouraï et ses sbires, tandis que Najima dispute un seau de pommes à un fantassin. Dans un dernier geste, Najima lance une pomme qui rate sa cible. Hiro la renvoie et dékujise le fantassin… Alors qu’il se relève de sa chute, Najima croit que c’est lui qui a battu le fantassin et se prend désormais pour un vrai ninja. Il se met alors à traquer Shoko et ses sbires qui ont emportés la charrette contenant la récolte des pommes. Les Mini Ninjas doivent récupérer la charrette et sauver Najima !