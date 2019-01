Le Labyrinthe de Namura - Mini Ninjas

Ashida a mis la main sur le plan du Labyrinthe de Namura, au cœur duquel se trouve la fameuse Boussole Kuji, qui permet de localiser n’importe quel être humain du Pays sous les Nuages. Avec un tel objet, Ashida pourra trouver les Minis Ninjas où qu’ils soient. Shoko est missionnée pour s’en emparer, et grâce au plan elle pourra échapper aux multiples pièges du labyrinthe. Averti magiquement du danger, le Maître envoie les Minis Ninjas retrouver la Boussole avant leur adversaire… Sans plan, avec juste leur talent et leur amitié, nos héros vont devoir vaincre leur plus grande peur pour vaincre Shoko et le Labyrinthe de Namura…