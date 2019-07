L'Antre du Jimân - Mini Ninjas

Suzume raconte la légende du Jimân à ses amis : ce terrible serpent qui hante les marécages et qu’un seul ninja aurait eu le cran d’affronter. Pour prouver qu’il n’a peur de rien, Hiro se met en tête de sauter dans le trou où le monstre est censé vivre et finit par y rester coincé, en compagnie de Suzume qu’il a embarqué malgré elle. Tandis que Futo court chercher le maître pour sortir ses amis de cet endroit lugubre, Hiro ne peut pas s’empêcher d’explorer les galeries souterraines pour trouver la sortie lui-même. Mais plus les deux ninjas se perdent dans le labyrinthe, plus la légende du Jimân semble plus vrai que nature... Et c’est un vrai serpent géant qui les attaque et manque de les dévorer ! Heureusement, le maître et Futo interviennent à temps pour leur sauver la mise… sauvés ! Jusqu’à ce qu’Hiro comprenne que le ninja de la légende n’est autre que son maître. Hanté par l’orgueil, il se résout à affronter le monstre seul…