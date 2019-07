Kitsune libère accidentellement le fantôme Atsumori, l’impitoyable et terrifiant ancêtre d’Ashida. Sorti des limbes dans lequel il était enfermé depuis 30 ans, Atsumori prend le contrôle de la forteresse, soumet Ashida, pétrifie Shoko, et entame le rituel qui doit changer le Pays sous le Nuage en pierre… Heureusement, Kitsune a réussi à s’échapper et demande de l’aide aux pires ennemis de son maître : les Minis Ninjas !