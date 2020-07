Le justicier masqué - Mini Ninjas

Un personnage énigmatique apparaît dans le Pays sous les nuages : un justicier masqué, qui défend les villageois contre les samouraïs et ridiculise Shoko, si vite que les Mini Ninjas n’ont pas le temps de réagir ! Hiro se méfie de ce rival, qui fait de l’ombre à sa gloire personnelle. De leur côté, Ashida et Shoko prennent Aïka en otage, pour obliger les Mini Ninjas et le justicier à se livrer. Le justicier masqué propose aux Mini Ninjas de s’allier pour sauver Aïka, mais Hiro refuse, aveuglé par la jalousie…