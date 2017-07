Futo broie du noir car il a le sentiment de ne plus parvenir à communiquer avec les animaux, il part s’isoler en forêt et livre à voix haute ses états d’âme. Mais Shoko entend tout, le capture et le ramène à Ashida, qui lui propose le pouvoir de fusionner, ce qui lui permettra de ne faire plus qu’un avec les animaux, en échange de l’emplacement du camp secret des ninjas.