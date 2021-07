Mini Ninjas - La Danse du Riz

Pour fêter la fin des récoltes, les villageois célèbrent la fête du riz avec les mini-ninjas. On entend la musique jusqu’à la forteresse. Il faut peu de temps à Ashida pour trouver ça insupportable et pour mettre un plan pour en finir une bonne fois pour toute avec cette fête stupide : il fait voler toutes les réserves de riz. Plus de riz, plus de fête ! Et pour éviter que les mini-ninjas ne contrarient une nouvelle fois son plan, il piège ses samouraïs. Hiro, qui se la joue solo comme trop souvent, se fait ainsi piéger et ses jambes deviennent incontrôlables. Comment les mini-ninjas vont-ils pouvoir récupérer les réserves des villageois avec un Hiro en mode boulet ?