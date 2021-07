Mini Ninjas - Le sablier du Jikan

Pour accélérer une leçon du Maître qu’il trouve trop « ennuyeuse », Hiro tente un sort d’accélération du temps. Mais le sort engendre une boucle temporelle, et tout le Pays Sous les Nuages se retrouve à devoir revivre indéfiniment la même matinée. Seul moyen de faire revenir le temps à la normale : mettre la main sur le sablier du Jikan, un sablier magique. Mais si le sablier venait à tomber entre les mains de Shoko, Ashida pourrait l’utiliser pour remonter le temps et empêcher la rencontre entre le Maître et les Ninjas.