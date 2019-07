Mini Ninjas - S02 E22 - Le Bassin des Origines Partie 2 : Au Coeur du Volcan

Pour pouvoir détruire la magie noire dans le bassin des origines, nos jeunes héros doivent accepter de sacrifier leur magie blanche. Mais le dilemme est trop difficile, et perdant du temps, ils ne tardent pas à se faire rattraper par Ashida. Suspendant le Maitre au-dessus de la lave, celui-ci leur fait du chantage et parvient ainsi à récupérer sa perle de magie noire. Retrouvant ses pouvoirs et sa pleine puissance, il lance les hostilités. Mais nos héros récupèrent aussi leur magie blanche…