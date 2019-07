Agacée par sa taille, Kunoichi décide de grandir plus vite que prévu. Pour cela, elle avale une vieille graine du maître censé la faire grandir, mais cette dernière fait en fait l’effet inverse. Kunoichi se retrouve minuscule, perdue au cœur de la forêt… Hiro n’a d’autre choix que de rétrécir à son tour pour aller la sauver tandis que Futo et Suzume sécurisent la zone pour éviter que Shoko et ses samouraïs ne viennnent les piétiner…