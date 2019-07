Mini Ninjas - S02 E25 - Pour que Demain n'existe pas Partie 1 : La Chute des Ninjas

En versant trop de riz dans la marmite, Hiro déclenche une terrible réaction en chaine : le riz attire une pie, qui vole l’une des perles du Maître, puis Shun se lance derrière la pie pour récupérer la perle, et finit par disparaître. En le cherchant dans la forêt, nos héros avisent alors une drôle de lumière provenant d’un tronc d’arbre. Pénétrant à l’intérieur avec l’espoir de tomber sur Shun, voilà qu’ils débouchent sur le pont du Ninja Raft, en plein jour et en plein hiver ! En effet, ils viennent de passer dans un passage temporel magique qui les a projeté dans le futur. Un futur apocalyptique où leurs amis et le Maître ont disparus, et où Ashida a pris définitivement le contrôle du pays sous les nuages !