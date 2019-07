Mini Ninjas - S02 E31 - Pas vu, pas pris

Pour réussir un exercice de furtivité pour lequel il n’est guère doué, Hiro parvient à maîtriser un sort d’invisibilité… mais pas celui qui lui permettrait de redevenir visible ! Le Maître révèle qu’Hiro restera invisible à tout jamais, sauf s’il parvient avant la fin du jour à se mirer dans le Miroir de Jade. Mais ce miroir est en possession d’Ashida ! Hiro accompagné de Suzume et Futo part pour la forteresse d’Ashida. Récupérer le miroir devrait être facile pour Hiro invisible, mais celui-ci se trahit par sa maladresse ou sa précipitation. Ashida met l’objet en sureté… dans son kimono, et pour le reprendre Suzume et Futo doivent seconder Hiro dans une véritable bataille – qui tourne au drame : les mini-ninjas sont emprisonnés… Pour redevenir visible et libérer ses amis, Hiro devra se souvenir de la leçon du Maître : invisible ou pas, la furtivité est la meilleure arme du ninja !