Mini Ninjas - S02 E37 - Le Samouraï qui venait d'ailleurs

Alors qu’Hiro trouve leur entraînement trop routinier, il est confronté à un nouveau samouraï créé par Ashida avec un animal qui leur est inconnu : un caméléon. Ashida se sert de ses capacités à se fondre dans le décor pour découvrir l’emplacement secret du Ninja Raft. Rendu encore plus redoutable par la magie noire, celui-ci plonge le Maître et les Mini Ninjas dans un sommeil magique en les frappant avec sa langue. Resté seul, Hiro devra trouver le moyen de vaincre ce redoutable et surprenant samouraï.