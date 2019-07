Mini Ninjas - S02 E38 - Mon Ami le Yoraï

Ashida parvient à extirper de force les Yoraïs de leurs stèles et à capturer les esprits. Désormais, rien ne peut l’empêcher de capturer des animaux de nuit pour se créer une armée nocturne pouvant traquer les Mini Ninjas 24H/24 ! Un petit Yoraï rescapé croise la route de Kunoichi. Ensemble ils souhaitent mener à bien une grande mission sauvetage et se lancent à l’assaut de la forteresse. Leur plan échoue et Kunoichi est enfermée aux oubliettes. Heureusement, Hiro, Futo et Suzume veillent et viennent leur prêter main forte.