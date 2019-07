Mini Ninjas - S02 E41 - Hiro de la Jungle

En voulant poursuivre les singes qui lui ont volé son bâton de kendo, Hiro chute et s’assomme. Shoko, qui était dans les parages pour une mission de routine, a tout vu de la course poursuite. Elle décide de capturer des singes afin de créer une armée aussi agile que maligne. Alors que Futo, Suzume et Fox sont à sa recherche, Hiro veut rentrer au ninja-raft, mais il est retenu prisonnier par les singes qui ont besoin de lui pour une mission d’une grande importante… De son côté, Shoko se prépare à attaquer le camp des primates…