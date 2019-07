Mini Ninjas - S02 E42 - Un Pouvoir qui donne des Ailes

Comme Futo est incapable de finir le parcours d’obstacle dans les arbres à cause de son vertige, le maitre lui parle du cinquième élément, un pouvoir censé lui permettre de lutter contre sa peur du vide. Filant dans la bibliothèque pour en savoir plus, Futo y découvre le parchemin des éléments. Posant son doigt sur l’élément air, il se met à léviter. Capable de voler, le voilà doté d’un super pouvoir qui lui redonne un confiance total et lui permet d’en finir avec le vertige ! Mais quand Hiro et Suzume découvrent ce parchemin magique, ils se le disputent et il s’envole hors du ninja raft. C’est vraiment la catastrophe quand Shoko le récupère. Si elle réussit à le donner à Ashida, il aura alors des pouvoirs illimités et le pays sous les nuages sera définitivement asservi…