Mini Ninjas - S02 E49 - Le Bal des Amis

Pour mettre à mal l’unité infaillible des ninjas et achever sa mission de pillage des ruches du pays, Shoko se déguise en Aïka pour provoquer une brouille entre Hiro et Futo en suscitant la jalousie d’Hiro. Suzume essaye de réconcilier ses amis, en vain, et finit par se faire capturer par Shoko dont elle découvre la supercherie ! Chacun mis sur la piste du convoi qui rapatrie les ruches à la forteresse, Hiro et Futo concèdent à s’unir pour sauver Suzume et Aïka qui est elle-aussi prisonnière. Mais Shoko ravive la tension entre les deux amis et parvient à les faire emprisonner avec les deux autres. Comprenant l’imposture de Shoko, Hiro et Futo joignent leur force pour s’évader, récupérer les ruches et humilier Shoko et Ashida au passage.