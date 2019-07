Mini Ninjas - S02 E50 - L'Enfant Sauvage

Shoko et ses troupes ont été mises en déroute par un « monstre mystérieux », silencieux et invisible. Dans le même temps, Tora quitte le Ninja-raft en colère parce qu’Hiro l’a comparé à un Tigre. Suivant Shoko partie capturer le « monstre mystérieux » pour le compte d’Ashida qui veut en faire un Samouraï invincible, Tora ignore qu’il va vivre une aventure qui va le ramener à son enfance et lever le voile sur les raisons de son comportement « d’enfant sauvage » !