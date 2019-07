Mini Ninjas - S02 E51 - Dans les Nuages

Pour protéger les oiseaux de la chasse annuelle de Shoko et de son escouade de samouraïs volants, Shun a fabriqué un ballon ninja. Hiro, Futo et Suzume sont chargés de l’accompagner tandis que Kunoïchi a pour mission d’aiguiller l’engin depuis le sol pour qu’il atterrisse malgré la brume. Mais la petite désobéit au maître et embarque clandestinement dans la montgolfière, si bien que nos héros n’ont plus de repère ! Forcés d’atterrir à l’aveugle, les ninjas se crashent et l’invention de Shun est détruite. C’est en tout cas ce qu’ils pensent mais sans qu’ils ne le sachent, Shoko récupère le ballon pour reprendre sa chasse aux oiseaux ! Prise de remords, Kunoïchi se met en tête de voler le ballon et de le ramener à Shun pour se racheter. Mais la petite est embarquée malgré elle à bord avec Ashida, et ses amis sont obligés de redoubler d’imagination pour venir la sortir de là !