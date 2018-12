Parce qu’il a donné un coup de marteau de trop, Futo provoque l’effondrement d’une paroi de glace et réactive la perle rouge qu’Atsumori avait perdu il y a très longtemps et qui a la propriété de rendre les samouraïs invincibles ! Et comme la perle est protégée par un bouclier de magie noire, ne laissant passer qu’Ashida ou Shoko, Futo va devoir être très malin pour réparer son erreur et prouver qu’il n’est pas qu’une grosse brute…