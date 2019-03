Le Renard doré - Mini Ninjas

En voulant transformer une renarde en fantassin, Ashida conçoit par erreur un demi-samouraï, qui a gardé sa forme animale mais qui lui obéit au doigt et à l’œil : un cheval de Troie idéal pour infiltrer le camp ninja ! Shoko s’arrange pour que nos héros tombent sous le charme de la renarde et c’est Hiro qui en fait son nouveau compagnon, au désespoir de Fox qui essaye de prévenir ses amis du danger. Malgré les avertissements de Fox qu’Hiro met sur le compte de la jalousie, la renarde parvient à dérober au maître un talisman d’invincibilité qu’Ashida compte bien utiliser pour vaincre son vieil ennemi. Heureusement que Fox n’est pas rancunier et qu’il sauve ses amis à temps en usant de son flair et de son courage habituel !