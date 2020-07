Sanjoru s'est échappé - Mini Ninjas

Se montrant trop impatient, Hiro se voit confier la corvée de ranger les parchemins du Maître pour apprendre la patience. C’est là qu’il découvre un rouleau différent des autres, équipé d’un fermoir pour éviter qu’il ne s’ouvre malencontreusement. Intrigué, Hiro le déroule et libère Sanjoru, un fantôme ninja qui déclare être un grand héros qui fut il y a très longtemps piégé par le parchemin… Le voilà enfin libre et près à partager en secret avec notre héros toutes ses techniques ancestrales d’arts martiaux, à condition que celui-ci lui rende un petit service… Séduit par Sanjoru, Hiro accepte volontiers, ne réalisant pas qu’il est en train de prêter un coup de main au méchant de l’histoire. En effet, Sanjoru est un fantôme ninja que le Maître a autrefois vaincu ! Heureusement, Futo, Suzume, et le Maître en personne viendront prêter main forte à Hiro pour défaire Sanjoru une nouvelle fois.