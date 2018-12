Ne supportant plus l’été et la chaleur caniculaire qui s’abat sur la forteresse, Ashida est déterminé à geler le Pays Sous Les Nuages et à le plonger dans un hiver éternel. Il charge alors Shoko de réveiller Tatsu Koori, Le terrible dragon cracheur de glace dont le cœur a été gelé par son aïeul Atsumori. Pour contrecarrer ce plan et mettre le dragon hors d’état de nuire, les mini-ninjas vont devoir affronter Shoko et surtout découvrir comment réchauffer le cœur du dragon, seule solution pour faire fondre la glace qui recouvre le Pays.