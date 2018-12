Parcequ'il a facilement vaincu Shoko, Hiro est persuadé qu'il est terriblement chanceux, et qu'il n'a donc plus besoin de s'entraîner. Le Maître lui explique qu'il n'est pas possible de se reposer comlètement sur la chance sous peine de rater sa cible, alors qu'en s'entraînant il pourra accomplir des prouesses. Mais Hiro ne veut rien entendre alors Suzume et Futo lui font croire qu'il rentre dans une année de Yakudoshi, c'est à dire de malchance...