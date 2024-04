7-10 ans • Jeunesse

Les porteurs de Miraculous d’un monde parallèle surgissent dans Paris. Ceux de la coccinelle et du chat noir semblent poursuivre celui du papillon, comme Ladybug et Chat Noir le font habituellement… à la différence que pour eux, tout est inversé. Et c’est poussés par de mauvaises raisons que Toxinelle et Griffe Noire veulent s’emparer du Miraculous d’Hesperia. Ladybug et Chat Noir pourront-ils aider Hesperia à faire de Toxinelle et Griffe Noire de meilleures personnes ?