Miraculous World : Paris, Les Aventures de Toxinelle et Griffe Noire - Miraculous World : Paris, Les Aventures de Toxinelle et Griffe Noire

Des porteurs de Miraculous d'un autre monde surgissent dans Paris. Ils viennent d'un univers parallèle où tout est inversé : les porteurs de la Coccinelle et du Chat Noir, Toxinelle et Griffe Noire, sont les méchants, et le porteur du Papillon, Hesperia, est un super-héros.