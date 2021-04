AVANT PREMIÈRE - Miraculous saison 4 : épisode inédit disponible grâce à MYTF1 Premium

La saison 4 de Miraculous arrive le dimanche 11 avril à 9h40 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison 4 inédite de Miraculous arrive en exclusivité le dimanche 11 avril 2021 à 09h40 sur TFOU. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner le prochain épisode inédit.

Nouvelle saison :

Ladybug et Chat Noir poursuivent leurs aventures à Paris, entourés de nouveaux alliés, affrontant un ennemi toujours plus puissant et déterminé. Mais Ladybug et Chat Noir vont connaître des changements dans leur vie de super héros, tout comme Marinette et Adrien dans leur vie de collégiens.

Episode 1 : Vérité

Un ami de Marinette est akumatisé en Vérité. Aidé de son sentimonstre et capable de forcer les gens à dire la vérité, il veut connaître le secret de Marinette… et ceux de Ladybug et Chat Noir !

Production : Zag et ON Kids & Family

Format : 26 minutes

Cible : 6 / 10 ans

Genre : action / aventure