Episode spécial inédit : Le combat des Reines

C’est la Fashion Week et le tout Paris a rendez-vous au défilé de mode de Gabriel Agreste, durant lequel Adrien portera un chapeau créé par Marinette. Pour l’occasion, Audrey Bourgeois, la mère de Chloé et la reine internationale de la mode, est de passage dans la capitale. Mais, manipulée par Gabriel / le Papillon, Audrey se fait akumatiser et devient Style Queen, la vilaine la plus chic de tout Paris !

Armée de son sceptre, elle transforme les gens en statues de paillettes et compte tout faire pour empêcher le défilé de Gabriel d’avoir lieu, en commençant par s’en prendre à Adrien.



Sans l’appui de Chat Noir, Ladybug s’apprête à faire appel à un nouveau superhéros pour l’aider, mais elle perd le Miraculous qu’elle souhaitait lui confier…



Ladybug parviendra-t-elle à arrêter Style Queen et à récupérer le Miraculous avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains ?