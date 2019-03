Miraculous : les aventures Ladybug et Chat noir

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Saison 1

Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste sont deux collégiens – presque - comme les autres : ils ont été choisis pour sauver Paris des forces du Mal !

Leur mission, capturer les akumas, des créatures qui obéissent au mystérieux et terrible Papillon et qui transforment les habitants en super-vilains en faisant appel à leurs émotions négatives. Pour les combattre, les deux adolescents deviennent secrètement des super-héros. Pour se transformer, chacun a besoin de son kwami, une petite créature ancestrale qui le/la suit partout, et d’un Miraculous. Le Miraculous de Marinette est une paire de boucles d’oreilles, celui d’Adrien une bague chevalière. Grâce à ces bijoux magiques, la pétillante jeune fille d’un naturel très maladroit devient Ladybug, une super-héroïne habile et téméraire. Et le jeune garçon se transforme en volubile Chat Noir. Leur transformation inverse des traits de leurs personnalités respectives, mais les deux héros restent toujours complémentaires.



Ladybug et Chat Noir ne connaissent pas la véritable identité de l’autre. Marinette ne sait pas que, derrière le costume du Chat Noir, se cache Adrien, le garçon dont elle est amoureuse en secret. Adrien, dont le cœur bat pour Ladybug, ignore que derrière le costume de superhéroïne se dissimule l’une des filles de sa classe… »







Saison 2

Au collège, Kagami, une nouvelle élève, attire l’attention d’Adrien, ce que Marinette ne manque pas de remarquer. Mais de son côté, Marinette fait la rencontre de Luka, qui risque bien de semer le trouble dans son coeur…

Elle rencontre également le Gardien des Miraculous, Maître Fu, et découvre qu’il existe d’autres Miraculous. Grâce à eux, elle pourra ponctuellement faire appel à l’aide de nouveaux super héros choisis par ses soins lors de missions particulièrement difficiles.



Enfin, elle apprend que le Papillon a un plan terrible, qu’il prépare depuis très longtemps et qu’il compte bien mettre à exécution pour les vaincre Chat Noir et elle !



Marinette et Adrien sauront-ils gérer toutes ces nouvelles émotions ?



Et Ladybug et Chat Noir parviendront-ils à empêcher le Papillon de mettre son redoutable plan en action ?







Saison 3

Avec le temps, Marinette et Adrien ont fini par devenir des amis. Mais la collégienne découvre que déclarer ses sentiments à un ami n’est pas plus simple, d’autant que Kagami est de plus en plus présente dans le quotidien d’Adrien. Ajoutez à cela que Lila fait son retour au collège, qu’elle ment toujours autant et qu’elle découvre que Marinette l’a démasquée. Lila décide alors de se débarrasser d’elle, à n’importe quel prix ! A ce quotidien déjà bien mouvementé s’ajoutent des aventures de plus en plus dangereuses. Certes, nos super héros ont de nouveaux pouvoirs et des coéquipiers auxquels ils peuvent faire appel, mais Papillon lui aussi est plus fort. Il peut faire appel à Mayura, nouvelle vilaine créant des alliés aux akumatisés. Marinette et Adrien réussiront-ils à ne pas laisser leur vie privée influer sur leurs aventures de super héros ?