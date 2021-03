Miraculous saison 4 : A partir du dimanche 11 avril sur TFOU

La saison 4 arrive en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1 chaque dimanche vers 9 h40.

Non seulement Marinette est Ladybug, la super héroïne qui protège Paris de l’attaque des vilains mais elle est maintenant aussi la gardienne des Miraculous. Cela signifie : garder cachées non seulement son identité secrète mais aussi l’existence de 16 créatures magiques, plutôt turbulentes, les Kwamis !



Autant dire que Marinette a beaucoup de pression, sans compter sa vie au collège et ses émois amoureux ! Cela lui laisse encore moins de temps et d’opportunités pour déclarer ses sentiments à Adrien…



Marinette va donc devoir redoubler d’inventivité pour protéger ses secrets et Ladybug va devoir se montrer encore plus forte face à un adversaire toujours plus redoutable, Papillombre, qui peut maintenant fusionner le Miraculous du Papillon avec celui du Paon !



Heureusement que Ladybug peut toujours compter sur Chat Noir mais aussi sur de nouveaux alliés super héros !



Production : Zag et ON Kids & Family

Format : 26x26’

Cible : 6 / 10 ans

Genre : action / aventure